Мэры со второго захода

16 ноября 2015, 12:39

Второй тур голосования внес существенные корректировки в расстановку сил после местных выборов.

Местные выборы в Украине

Второй тур мэрских выборов в крупных городах прошел успешно, но отдельные политические игроки уже ставят под вопрос целесообразность этой новинки нынешнего выборного сезона.

По итогам первого тура местных выборов только три мэра областных центров вступили в свои полномочия. Градоначальников Киева, 18 областных центров и еще десяти крупных городов определять пришлось со второго захода. Низкая явка, не дотянувшая в целом по стране до 35%, уже дала повод представителям некоторых политических сил и даже главе ЦИКа говорить о необходимости отменить двухтуровые выборы. Фактически мэры избраны в среднем 15-20% избирателей, что не позволяет считать их полноценными лидерами местных общин. Правда, низкая явка была ожидаемой в тех городах, где разрыв между конкурентами по результатам первого тура составил 20-30%, — избиратели не видели необходимости повторно идти на участок. И, возможно, для таких случаев в законодательство действительно следует внести изменения. Там же, где ситуация не была столь однозначной, показатель явки 15 ноября был не такой уж и печальный. Например, в Днепропетровске, где разрыв между оппонентами был минимален, и велась жесткая борьба, избиратели были активнее, чем в первом туре.

Стоит отметить, что и сами кандидаты недостаточно работали над привлечением избирателей на участки. Агитационная кампания перед вторым туром в большинстве городов была вялой, очевидно, многие кандидаты рассчитывали победить на классе за счет уже приобретенных сторонников. Но при этом не нашли для них достаточно аргументов, чтобы убедить подтвердить свой выбор. В итоге на финише избирательной гонки фавориты поменялись местами. Второй тур голосования внес существенные корректировки в расстановку сил после местных выборов.

По итогам второго тура как минимум в пяти областных центрах победителем стал серебряный призер голосования 25 октября. В находившемся под пристальным вниманием общественности Днепропетровске победил выдвиженец "УКРОПа" Борис Филатов, причем с хорошим отрывом. Чему, очевидно, поспособствовала история с задержанием Геннадия Корбана. Теперь главный "укроповец" имеет неплохие шансы заручиться депутатским мандатом, пройдя в Верховную Раду по округу Филатова, который станет свободным после его переезда в мэрию. А ожидавшийся в Днепропетровске поствыборный армагеддон неожиданно перекочевал в Кривой Рог, где за право стать мэром воюют два Юрия — Вилкул-старший и представитель "Самопомочі" Милобог. И с большой вероятностью именно в этом городе мы сможем увидеть все "особенности" подсчета голосов на выборах.

Выдвиженец "Самопомочі" Александр Сенкевич выиграл у кандидата от "Оппозиционного блока" Игоря Дятлова в Николаеве. Правда, работать с горсоветом, в котором "Оппоблоку" для большинства не хватает всего двух депутатов, ему будет непросто. "Свободовец" Руслан Марцинкив победил в схватке с кандидатом от БПП Игорем Насалыком в Ивано-Франковске. Соратники Олега Тягныбока укрепились в своей вотчине — они показали хорошие результаты в Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях, а в двух первых областных центрах имеют еще и своих мэров, что позволит диктовать политику в этих регионах. В Черкассах мэром стал выдвиженец "Батьківщини" Анатолий Бондаренко, хотя его результат после первого тура был вдвое ниже, чем у действующего градоначальника Сергея Одарыча. А в Чернигове так же неожиданно первым к финишу пришел представитель БПП Владислав Атрошенко. 

Стоит отметить, что в общем зачете в мэрской гонке лидируют представители президентской партии, которые победили в столице и четырех областных центрах, победителей еще в трех городах — Виннице, Ровно, Херсоне — руководство БПП назвало членами партийной команды. Западные и юго-восточные регионы страны остались под контролем других политических сил. Причем уровень поддержки их лидеров там достаточно значительный. И вероятность того, что у Киева сложатся непростые отношения с руководством отдельных регионов, очень высока. Особенно если учесть нацеленность отдельных политических сил на досрочные парламентские выборы, подготовка к которым уже активно ведется.

По предварительным подсчетам в трети областных центров мэрами вновь избраны действующие градоначальники. Среди них победившие с большим отрывом от конкурентов мэры Киева, Львова, Черновцов, Ровно, Сум, Херсона. Очевидно, жители этих городов не увидели альтернативы среди их конкурентов. Но в целом произошло серьезное обновление в руководстве городов, что позволяет рассчитывать на изменения в региональной политике, особенно с учетом взятого на децентрализацию курса.  Впрочем, многое будет зависеть от партийных цветов коалиций, которые будут сформированы в городских советах, и возможностей мэров наладить с ними достаточный уровень сотрудничества.

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