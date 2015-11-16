Боевики грозятся начать наступление на Мариуполь, а донецкая КПУ ищет "неблагонадежных элементов"

После того как боевики перебросили под Мариуполь 600 "штыков", в бандах ДНР активно распространяется информация о возможном возобновлении с 1 декабря боевых действий на приморском направлении, с целью захвата города.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, аналогичная информация распространяется в соцсетях, в группах сепаратистской направленности, хотя и не исключена операция по дезинформации.

Кроме того, руководство Донецкой облорганизации КПУ начало "чистку" партийных рядов —, проводится сбор данных (должность, сроки трудовой и партийной деятельности, участие в мероприятиях КПУ, данные о размере зарплаты и задолженностей по членским взносам) официально оформленных членов данной политструктуры.

По мнению местных коммунистов, указанные сведения нужны для выявления "неблагонадежных элементов", которые вносят раскол в рядах сторонников коммунистической идеологии в регионе, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, ранее военный аналитик международного волонтерского сообщества InformNapalm Артем Василенко назвал направления, куда могут наступать боевики на Донбассе.

Также напомним, 20 ноября, на "Главреде" состоится чат со спикером ДУК "Правый Сектор" Андреем Шараскиным (позывной "Богема"). Узнать больше о ситуации на Донбассе и возможном наступлении на Мариуполь можно, задав вопрос "Богеме" уже сейчас или непосредственно во время чата.