В Германии заподозрили РФ: действиями в Сирии отвлекает внимание от Донбасса

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не исключает, что Россия, наращивая военное присутствие в Сирии, пытается отвлечь внимание от Украины.

Об этом министр заявил в Брюсселе, выступая в рамках заседания Комитета Европейского парламента по иностранным делам, передает УНИАН.

"В отношении России. Россия запустила весь этот конфликт, и долго делала так, чтобы мы не сделали миллиметра прогресса во время последних переговоров в Берлине и Париже. Но мы видели и движение в направлении к большему прогрессу. Сейчас Россия больше заинтересована в развитии военного присутствия в Сирии. Возможно, они фокусируют свои усилия в Сирии и отвлекают как-то от украинского конфликта", — сказал Штайнмайер.

При этом он отметил, что "какой бы ни была причина, но последние переговоры с Украиной и Россией были гораздо конструктивнее, чем предыдущие". "Односторонние переговоры сепаратистов были отложены. Если бы это произошло, Минский процесс выскользнул бы из рук. Мы будем продолжать, чтобы удерживать этот процесс в рабочем состоянии", — заверил Штайнмайер.

По словам министра, сейчас ЕС "стоит перед вопросом, что делать с санкциями" против России. "Дебаты еще по-настоящему не начались, и это полностью зависит от выполнения Минских договоренностей. Мы должны посмотреть, как мы свяжем прогресс с санкциями с прогрессом по Минским договоренностям", — подчеркнул Штайнмайер.

Напомним, ранее экс-депутат Госдумы заявил о сирийской авантюре: Путин в ситуации "тришкиного кафтана".