Боевики гонят к линии фронта пехоту, танки и "Грады": готовят что-то похуже провокации

На фоне активизации боевиков и российских военных на Донбассе, террористические группировки ДНР и ЛНР активно проводят мероприятия, которые свидетельствуют о подготовке к дальнейшей эскалации конфликта.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в оккупированных районах фиксируется активная переброска к переднему краю живой силы, бронетехники (включая танки) и артиллерии (включая реактивную). Такая картина наблюдается на Мариупольском, Волновахском, Донецком, Артемовском и Луганском направлениях.

Одновременно наблюдается активная переброска новых сил и средств в оккупированные районы Донбасса с территории России через госграницу (наиболее активно за последние сутки — в районе пунктов пропуска "Изварино" и "Новоазовск"), рассказывает Тымчук.

В районе Донецка наблюдается сосредоточение артиллерийских подразделений и ДРГ противника (включая подразделения спецназа ГРУ ГШ ВС РФ); в районе Горловки подразделения 2-х "мотострелковых бригад" ДНР и артгруппы находятся в состоянии полной боевой готовности, прибывают новые силы и средства; подразделения "2 АК ЛНР" напротив Счастья и Станицы Луганской активно снабжаются боеприпасами и ГСМ, ведется доукомплектование подразделений "мобилизованной" живой силой из числа местных жителей и российских наемников.

По мнению экспертов, эти мероприятия выходят далеко за рамки обычных для последнего времени провокаций, считает координатор "Информсопротивления".

Напомним, ранее Тымчук заявил, что на Донбассе реализуется "многоходовка Кремля" и в ближайшее время военный конфликт на востоке Украины обострится.