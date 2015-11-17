Выборы мэров: стали известны победители еще в трех городах

В областных центрах — в Хмельницком, Виннице, а также Черкассах — определены победители второго тура выборов мэров.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные местных ТИК.

В населенных пунктах большинство жителей поддержали кандидата от "Свободы" Александра Симчишина, и.о. главы города Сергея Моргунова и представителя "Батьківщини" Анатолия Бондаренко соответственно.

"В Хмельницком за первого политика проголосовали 41 тыс. 943 избирателя, а за самовыдвиженца Константина Чернилевского — 27 тыс. 008", — отметили журналисты.

Между тем в Виннице Моргунова, который выдвигался от партии "Винницкая европейская стратегия", поддержали 50 тыс. 763 жителя, а его конкурента — кандидата от "Батьківщини" Людмилу Щербаковскую — 26 тыс. 377.

В Черкассах за депутата местного облсовета Бондаренко проголосовали 29 тыс. 645 человек, а за действующего мэра, почетного председателя Партии свободных демократов Сергея Одарича — 27 тыс. 604.

Напомним, ранее сообщалось, что в городах Мариуполь и Красноармейск Донецкой области местные выборы были сорваны, в них граждане смогут проголосовать 29 ноября текущего года.