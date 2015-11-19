Разведка предупредила, что боевики стягивают свежие силы к Северодонецку, Славянску и Донецку

В среду, 18 ноября, ситуация в зоне проведения АТО остается сложной с риском начала локальных боевых действий.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведки, 17 ноября боевики 22 раза обстреляли силы АТО из стрелкового оружия (в т.ч. РПГ, АГС), 82-мм минометов и БМП-2, из них 20 — районы Красногоровки, Марьинки, Опытного, Песок (Донецкое направление), два — Новотошковское (Северодонецкое). В районе Новотошковского состоялось боевое столкновение между ДРГ противника и подразделением ВС Украины.

Украинские военные предупредили ОБСЕ о нарушении противником Минских договоренностей. Представителям Миссии предоставлена ​​информация о наличии в районах Степного, Алчевска, Донецка и Макеевки танков, артиллерии калибром более 100-мм (САУ).

Основные усилия противника были сосредоточены на:

— ведении разведки сил АТО с активным привлечением диверсионно-разведывательных групп на Новоайдарском, Славянском и Волновахском направлениях, наблюдательных постов, разведывательных подразделений бригад первого эшелона и средств радиоэлектронной разведки ВС РФ;

— усилении подразделений первого эшелона на Донецком направлении;

— сокрытии вооружения и военной техники в запрещенных минского договоренностями районах на Новоайдарском, Славянском и Донецком направлениях;

— логистическом обеспечении частей и подразделений 2 АК. 16 ноября в Иловайская прибыл железнодорожный эшелон в составе восьми вагонов с боеприпасами и четырех цистерн с горюче-смазочными материалами;

— перегруппировке или ротации подразделений 1 и 2 АК на Северодонецком, Славянском и Донецком направлениях;

— укреплении позиций подразделений 1 АК на Мариупольском направлении;

— подготовке мотострелковых подразделений 2 АК.

Напомним, представитель АП по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко заявил, что боевики не пойдут в наступление, ведь понимают, что обречены погибнуть.

карта: СНБО