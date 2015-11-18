В Харьковском горсовете начала работать крупнейшая фракция "За Харьков! За возрождение!"

"За Харьков! За возрождение!" — так будет называться фракция, в которую войдут избранные от партии "Відродження" в Харьковский городской совет депутаты.

Председателем фракции стал первый заместитель городского головы, депутат Харьковского горсовета Игорь Терехов, сообщает УНИАН.

Такое решение было принято единогласно на заседании фракции.

"За Харьков! За Возрождение!" — по численности самая большая фракция в Харьковском горсовете — 57 из 84 депутатов в целом.

Также в среду, 18 ноября, провел свое первое заседание новоизбранный Харьковский городской совет. На нем Геннадий Кернес принял присягу мэра Харькова. После торжественной церемонии новоизбранный мэр Харькова призвал депутатов интересоваться не политикой, а решением реальных проблем харьковчан.

Фото: city.kharkov.ua