РФ пригнала в оккупированный Крым корабли-"невидимки"

В Севастополь прибыли малые ракетные корабли "Серпухов" и "Зеленый Дол", поступившие на вооружение Черноморского флота РФ.

Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев, передает "Российская газета".

"Накануне МРК успешно прошли государственные испытания в Новороссийске и совершили суточный переход в главную базу флота, к месту постоянной дислокации", — отметил он.

По его словам, поступление сразу двух новейших МРК — знаковое событие, поскольку ЧФ не пополнялся надводными боевыми кораблями такого класса с 2002 года, когда в Севастополь с Балтийского флота был перебазирован ракетный корабль на воздушной подушке "Самум".

Отличительной особенностью малых ракетных кораблей проекта 21631 являются поглощающие покрытия корпуса и особая конструкция плоскостей силуэта, что уменьшает вероятность обнаружения корабля в море. Кроме того, корпус корабля изготовлен в соответствии с требованиями по снижению радиолокационной заметности, так называемой стелс-технологии.

Поэтому на экране радара отличить МРК от рыболовецкого сейнера или даже крупной яхты трудно. Поглощающие высокочастотные излучения покрытия и наклонные плоскости силуэта еще более уменьшают вероятность обнаружения этого быстрого и маневренного корабля.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ перебросит в оккупированный Крым новейшие истребители.

Фото: "РГ".