В Кривом Роге "Батьківщина" и РПЛ разогнали свои фракции в горсовете

Фракция "Батьківщины" в Криворожском горсовете распущена решением Политсовета партии в связи с участием в заседании совета до установления официальных результатов выборов мэра Кривого Рога.

Такое решение принято в среду вечером на экстренном заседании Президиума Политсовета партии "Батьківщина", сообщает УНИАН.

Этим же решением депутаты Криворожского городского совета, избранные от "Батьківщины", исключены из партии.

Ранее в связи с событиями, происходящими в Кривом Роге вокруг выборов мэра города, Всеукраинское объединение "Батьківщина" приняло решение о снятии с должности главы Криворожской городской организации партии Ольги Бабенко и роспуск Бюро городской организации.

Кроме того, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявляет о роспуске Криворожской городской организации его политсилы и требует от новоизбранных депутатов сложить мандаты. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"За то, что продались регионалам, принял решение распустить городскую организацию Радикальной партии в Кривом Роге. Продажные шлюхи! Екатерина Шаповалова с позором уволена с должности руководителя организации", — заявил Ляшко.

Кроме того, он требует от новоизбранных депутатов Криворожского горсовета от РПЛ сложить мандаты. "Требую от всех пяти человек, которые предали избирателей, немедленно сложить мандаты депутатов городского Совета от Радикальной партии", — написал лидер "радикалов". Ляшко также извинился перед избирателями за действия своих уже бывших соратников.

Напомним, ранее сообщалось, что мэром Кривого Рога Днепропетровской области переизбран Юрий Вилкул, баллотировавшийся от партии "Оппозиционный блок".