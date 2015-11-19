Под Песками и Мариуполем боевики собрали "ударные кулаки": танки, десятки бронемашин и пехота

В последние дни боевики активизировали переброску живой силы и боевой техники в район Песок (под Донецком) и Мариуполя.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Поданным военного эксперта, в Киевском районе Донецка (по направлению Песок) боевики сосредотачивают силы и средства — за последние сутки к ранее сосредоточенным подразделениям переброшено порядка двух рот — 220-240 чел. Также в данном районе фиксируется до 2-х десятков бронемашин и 6 танков.

Кроме того, в промежуток между Хомутовской степью и Новоазовском перебрасывается сводная тактическая группа боевиков — 240-260 чел., при 22 бронемашинах 11 грузовых автомобилях, также в данный район переброшено до 10 танков из числа отведенных из района Безыменное, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что, по мнению Тымчука, в ближайшее время военный конфликт на востоке Украины обострится. На Донбассе реализуется "многоходовка Кремля".