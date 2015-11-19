Боевики пригнали на фронт необученное "пушечное мясо": снайперы — мажут, минеры — взрываются

Сразу на нескольких участках зоны АТО на Донбассе наблюдается появление большого количества групп снайперов боевиков, с самым разным уровнем подготовки — от неопытных до профессионалов (последние в основном — из числа военнослужащих ВС РФ).

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Поданным военного эксперта, то же касается групп сапёров (минеров) террористов — на ряде участков продолжают фиксироваться самоподрывы при минировании местности боевиками.

Также террористы продолжают осуществлять разведку переднего края сил АТО, диверсии, активное минирование местности. Отмечается появление на некоторых участках в первой линии боевиков российских комплексов наземной разведки ПСНР-8 "Кредо-М1" (1Л120).

Подобные комплексы зафиксированы южнее Донецка (район Гранитного) и в районе Саханки. Комплексы обслуживают военнослужащие ВС РФ, "замаскированные" под местных террористов, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что, по мнению Тымчука, в ближайшее время военный конфликт на востоке Украины обострится. На Донбассе реализуется "многоходовка Кремля".