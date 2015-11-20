Сводка АТО: боевики обстреляли мирную Красногоровку и ежечасно били по нашим позициям

В зоне АТО на Донбассе с 18:00 19 ноября и до утра, 20 ноября ни один час не прошел без обстрелов. Большинство обстрелов боевики сосредоточили на Донецком направлении.

Как сообщают в пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Из 36 обстрелов — 30 преступники с использованием гранатометов, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели по Марьинке, Авдеевке, Новгородскому, Опытному и Пескам.

На Артемовском направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы обстреливали Зайцево, а на Луганском, из зенитных установок, — Новотошковку, сообщают силовики.

Кроме того, по информации штаба, из гранатометов наемники вели прицельный огонь по силовикам в районе Марьинки, а также из 82-миллиметровых минометов — по Лозовому.

С 21.34 вечера до 22.15 террористы вновь обстреляли мирный населенный пункт. Из реактивных систем залпового огня бандиты дважды вели огонь со стороны Старомихайловки по населенному пункту Красногоровка.

В целом по мирным жителям было выпущено 4 реактивных снаряда, говорится в сообщении штаба.

Как известно в последние дни, по данным штаба, боевики ведут провокационные обстрелы украинских позиций.

видео: Військове телебачення України