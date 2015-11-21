Военный эксперт рассказал, почему России теперь будет сложнее воевать в Украине

Масштабы вмешательства России в ситуацию на Донбассе могут серьезно сократиться на фоне участия РФ в сирийском конфликте. Вести войну на два фронта российскому президенту Владимиру Путину будет сложнее.

Об этом заявил координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в комментарии "Апострофу".

"Сможем ли мы этим воспользоваться? ", — задается вопросом эксперт.

"Здесь надо понимать, что собой представляют отряды боевиков. Они сделали эрзац-заменитель армии, некое подобие регулярных вооруженных сил на базе незаконных вооруженных формирований боевиков. Насколько им это удалось — мы не знаем. Уровень боеспособности этих формирований неизвестен", — отметил Машовец.

По мнению эксперта, наземная операция в Сирии нужна Путину в том случае, если по каким-то внешнеполитическим целям Путину необходимо любой ценой удержать Башара Асада у власти. Кроме того, она нужна для того, чтобы присоединиться к антиИГИЛовской коалиции, вновь подружиться с Западом и попытаться добиться снятия санкций за агрессию против Украины.

Однако, считает Машовец, есть нюансы, которые серьезно осложнят для Российской Федерации проведение наземной операции.

…это совершенно другой уровень материально-технического обеспечения и логистики, нежели просто авиационные удары. Трудности очевидны, хотя бы потому, что придется снабжать войска на больших расстояниях. Надо учитывать, что наземная операция без воздушной поддержки тоже невозможна, а значит, военно-воздушные силы и флот также будут задействованы. Стоимость этих мероприятий будет запредельной, а материальное положение Российской Федерации и без того ухудшается.

Успех наземной операции в Сирии зависит от ее масштабов. Если это будет блицкриг с некой ограниченной целью, что вполне возможно, она и будет иметь успех. Но значительных успехов невозможно добиться незначительными силами. Иначе получится, как в той поговорке: "И хочется, и колется, и мама не велит". А значит есть риск, что все это может превратиться во второй Афганистан, в трясину, в которой можно надолго увязнуть", — подытожил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии Россия поддерживает режим президента страны Башара Асада, при этом ее армия атакует оппозицию, которая является одновременного его противником и борцом с "Исламским государством".