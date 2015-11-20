В Генштабе рассказали, когда закончится война в Украине

Война в Украине не будет закончена до тех пор, пока Донбасс и Крым будут оставаться в оккупации.

Об этом заявил руководитель пресс-службы Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире "5 канала", пишет УНН.

"Президент Украины, Верховный главнокомандующий Петр Порошенко отметил: до тех пор, пока Донбасс и Крым будут оставаться в оккупации — война в стране не закончена. Поэтому у нас у всех впереди много работы", — отметил Селезнев.

В то же время в Генштабе уверяют: Вооруженные силы Украины готовы к любым действиям — как оборонного, так и наступательного характера.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что в случае перехода агрессора к активным наступательным операциям, Вооруженным силам Украины есть чем его остановить.