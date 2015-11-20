Парасюк поскандалил в ГПУ: сорвал брифинг прокурора

Народный депутат Украины Владимир Парасюк пришел в пресс-центр Генеральной прокуратуры, где проходил брифинг прокурора ГПУ Владислава Куценко, и обвинил последнего во лжи.

Зайдя в зал, Парасюк отметил, что никуда не убегал и не скрывался от ГПУ и назвал подобные заявления Куценко лживыми, передает УНИАН.

Парасюк также отметил, что его адвокатов не пустили в ГПУ вместе с ним. Он также отметил, что ему никто не сообщал о вызове в прокуратуру.

В свою очередь прокурор Куценко отметил, что соответствующая повестка была.

После словесной перепалки Куценко поднялся со своего места и решил не продолжать брифинг. На просьбу Парасюка остаться и дать определенные пояснения, Куценко покинул зал пресс-центра ГПУ и сказал журналистам, что брифинг не будет продолжать.

Напомним, ранее сообщалось, что 19 ноября внефракционный нардеп Владимир Парасюк в голову ударил ногой замначальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Василия Писного (прозвище — "Антибиотик").