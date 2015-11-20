В странах Балтии предлагают продлить санкции против РФ

Министры иностранных дел стран Балтии заявили о том, что санкции Европейского союза в отношении России должны быть продлены.

Об этом министры заявили в связи с тем, что Минские соглашения не выполняются, передает Delfi.lt.

"На Балтийской ассамблее мы подчёркивали, что Литва, Латвия и Эстония пришли к согласию о том, что Минские соглашения не выполняются, случаев насилия в последнее время стало больше, так что мы не можем говорить об успешном выполнении Минских соглашений", — сказал в пятницу на пресс-конференции в Вильнюсе глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Он утверждал, что Латвия не видит причин, по которым следовало бы уменьшить или отказаться от санкций в отношении России. Латвийский министр выразил надежду, что Европейскому союзу удастся принять единое мнение по этому вопросу.

Министр иностранных дел Марина Кальюранд предложила дать оценку того, что Украине удалось сделать в этой области. Она считает, что Украина должна осуществить много реформ, но необходимо видеть и уже сделанное ею. "(...) Невзирая на некоторые небольшие позитивные знаки, в сущности Минские соглашения не выполняются. Пока нет полного выполнения обязательств, санкции нельзя отзывать", — подчеркнула она.

Глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс ранее отмечал, что санкции должны быть продлены.

Напомним, ранее сообщалось, что США и Евросоюз готовы продлить санкции против России за агрессию на Донбассе.