У Авакова назвали число боевиков и российских оккупантов на Донбассе

На территории временно оккупированного Донбасса находятся до 40 тыс. боевиков, сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Об этом он заявил в эфире канала "112 Украина".

"Сегодня, в общем, от 35 до 40 тыс. боевиков находятся на территории Донецкой и Луганской области, временно оккупированных, из них 8-10 тысяч — это солдаты регулярных частей российской армии. Кроме того, около 60 тыс. военнослужащих российской армии находится на границе с Украиной", — сообщил Шкиряк.

Напомним, ранее сообщалось, что "трактористы" Путина оседают в Луганске и готовятся управлять ЛНР.