"Голос Евромайдана" рассказал о достижениях и разочарованиях Революции Достоинства

"Голос Майдана", бывший министр культуры Украины Евгений Нищук рассказал о достижениях и разочарованиях Революции Достоинства

По его словам, положительное изменение за эти два года — понимание того, что этот день изменил ход истории Украины. Мы стали другими. Общество через эти сложные, но героические события скорее выросло, чем политикум, пишет телеканал "24".

"Пока есть возможность диалога, я бы не хотел, чтобы кто-то чем-то дополнительно пользовался. Лучше вынести двери в суд, чем созвать весь народ на Майдан", – отметил он.

"Даже если в обществе сейчас царит недовольство происходящим и закрадывается определенная депрессия, мы не должны допустить момента разочарования и уныния. Потому что им воспользуются так, как это сделал Янукович и компания", – отметил экс-министр.

Он также считает, что погибшие на Майдане люди, не стояли за определенных политиков. Они боролись за то, чтобы неподвижными стали ценность и достоинство человека.

"Да, не те люди воспользовались плодами революции. Но это процесс: в 2004 году было возложение надежд на конкретных политических лиц, тогда очень быстро разочаровались в них. Сейчас же можно сказать: ребята, которые погибли, не стояли за определенных политиков. Сейчас мы должны работать над тем, чтобы были наказаны виновные в жертвах Майдана. Ибо до сих пор ничего нет. Одна из первых революций, которая должна быть, — революция судебная. О каких заведениях или облегченных мерах могут быть для тех, кто расстреливал протестующих", – говорит он.

Напомним, сегодня, 21 ноября, Украина отмечает День достоинства и свободы.

видео: телеканал "24".