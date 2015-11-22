Агрессия РФ против Украины остается приоритетным вопросом для Евросоюза — МИД

Украинский вопрос остается приоритетом для европейских лидеров, заявил посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом рассказал в прямом эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"Последние террористические атаки вывели проблему терроризма в приоритет номер один для Европейского Союза, но это совершенно не означает, что Украина перестала быть приоритетом. Российская агрессия против нашего государства так же остается одним из приоритетов европейских лидеров", — сказал Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что в Евросоюзе все страны ратифицировали Ассоциацию Украина-ЕС.