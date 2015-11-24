В России к ноябрю 2015 года абсолютное большинство граждан считают, что аннексированный Крым должен входить в состав их страны, и несколько процентов уверены — он украинский.

Об этом пишет КоммерсантЪ, ссылаясь на результаты проведенного "Левада-центром" опроса.

В то же время социологи уточнили, что оккупацию полуострова поддержали 87% респондентов.

"Только 3% считают, что он должен входить в состав Украины, 5% — что должен быть независимым государством и… около 6% затруднились с ответом", — приводят журналисты данные аналитиков.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел украинского государства заявило, что в аннексированном Россией Крыму оккупационная "власть" усиливает давление на жителей полуострова.