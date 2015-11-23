Партия "Відродження" хочет принять новый Избирательный кодекс

Поэтому партия "Відродження" предлагает принять новый Избирательный кодекс. Таким образом раз и навсегда удастся выписать избирательное законодательство, чтобы не менять его каждый раз перед новыми выборами.

Об этом на заседании согласительного совета парламента заявил сопредседатель фракции "Партии "Відродження" Виктор Бондарь, сообщает УНИАН.

"Складывается впечатление, что никто уже не надеется услышать официальные результаты выборов. Почти месяц прошел, что стало абсолютным антирекордом для Украины. Это лучшая демонстрация того, что новый закон о местных выборах является провальным и неэффективным. А ситуация в Кривом Роге показывает, что закон дал возможность месяцами тянуть с подсчетом голосов, дал возможность комиссиям делать что угодно... Этот закон выписан и выгоден для провластной коалиции", — заявил Бондарь.

По словам нардепа депутата, из-за несовершенства избирательного законодательства у многих граждан отобрали возможность выбрать кандидатов от своих округов.

"У нас есть перекосы, когда от одного города избирается сразу по 3-5 депутатов в облсовет, а от целых районов нет ни одного депутата, который бы представлял эти районы в областных советах. Мы настаиваем, чтобы был рассмотрен наш проект Избирательного кодекса — проект Закона № 3112 от 16.09.2015, который бы раз и навсегда решил вопрос относительно честности проведения выборов", — заявил Бондарь.

Также народный депутат настоял на необходимости принятия закона о деятельности оппозиции.

"Это очень важный законопроект, мы постоянно о нем напоминаем, но до сих пор он не поставлен на голосование. Этот проект решил бы много юридических правовых вопросов относительно деятельности оппозиции и ее функций в парламенте", — подчеркнул нардеп.