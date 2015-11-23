Эксперт рассказал, чем Россия может ответить Украине на энергетическую блокаду Крыма

23 ноября 2015, 15:44

Никакого бизнеса с полуостровом быть не может, это — оккупированная территория, говорит Виталий Кулик.

Виталий Кулик

В ответ на энергетическую блокаду Крыма Россия может прекратить Украине поставки угля и даже угрожать эскалацией военных действий на Донбассе. 

Об этом директор Центра исследования проблем гражданского общества, политолог Виталий Кулик рассказал в комментарии "Главреду".

"Те жители Крыма, которые и раньше положительно относились к Украине и поддерживали ее, понимают и осознают необходимость таких действий, как энергетическая блокада. И я не вижу опасности, что мы их потеряем. Да, для них это будет определенный дискомфорт, вызов их благополучию и безопасности на полуострове. Но они и так с симпатией относятся к Украине, и так ориентированы на Киев, и если не поддерживают такие действия, то, по крайней мере, с пониманием относятся к ним", — говорит политолог.

"Что касается пророссийски настроенной части крымчан, то, очевидно, радикальная их часть будет еще больше убеждаться в том, что только Россия является защитником их интересов. А та часть жителей полуострова, которая в свое время сделала свой выбор в пользу России, исходя не из идейных, а из материальных соображений (то есть выбрала более высокие зарплаты), сейчас начинает сомневаться в том, что ситуация развивается в правильном направлении — возникает недовольство именно российской властью", — считает эксперт.

"Такими действиями мы не заберем этих граждан, они не переориентируются на Киев, но мы посеем снижение уровня доверия к Москве, что также является положительным явлением", — подчеркнул директор Центра исследования проблем гражданского общества.

"Оправданы ли такие действия, как энергетическая блокада? Если мы воюем со страной-агрессором, если считаем Крым оккупированной территорией, то, очевидно, никакого бизнеса с Крымом быть не может. Это — оккупированная территория, о чем мы заявили. А вести поставки и бизнес, налаживать трафик с Крымом, с моей точки зрения, было бы неправильным. Должна быть блокада Крыма на государственном уровне", — поделился мнением Кулик

"А если мы готовы к блокаде, значит, мы должны быть готовы и к ответу Российской Федерации на эту блокаду, в частности, к прекращению поставок антрацита украинским предприятиям. Это значит, что мы столкнемся с проблемой поставок угля для украинских ТЭЦ. Но этому углю есть альтернатива, а, кроме того, есть и другие варианты действий, например, увеличение энергосбережения, переход на альтернативные котельные, распространение мини-котельных (разработана общая программа совместно с Евросоюзом, и есть возможность взять под это кредит — не краткосрочный, который придется возвращать уже сейчас, а рассчитанный на 25 лет). То есть существуют механизмы, которые позволяют снизить риски от блокады Крыма", — подчеркнул политолог.

"Что касается слов Джемилева о том, что поставки электроэнергии могут возобновиться, если освободят всех политзаключенных, то не думаю, что Россия пойдет на это. Потому что для российской стороны заложники и политические заключенные — это не предмет подобного торга. Этих людей используют для геополитических игр, в политических спекуляциях об Украине. Россия в торгах будет вести речь о скидках на газ для Украины, ограничении других трафиков для Украины, о прекращении поставок угля, о возможной эскалации военных действий на Донбассе. Такими могут быть методы контрвлияния со стороны России на Украину", — говорит эксперт.

"Но в любом случае, энергетическая блокада Крыма стала неожиданностью для России. Она была не готова к такому развитию событий, поскольку увязла больше в Сирии, чем в Украине сейчас, и фокус внимания Кремля — там. Здесь же Россия просто пытается "латать дыры". Но после такого вызова, безусловно, можно ожидать самые разные асимметричные ответы со стороны РФ. Украина должна быть к этому готова", — резюмировал Кулик.

Напомним, крымский обозреватель Павел Казарин считает, что подрыв электроопор на Херсонщине очень резко поднимает ставки, ведь противотанковые мины, с помощью которых они были повреждены, слабо кореллируют с образом "акции гражданского протеста".

фото: dnpr.com.ua

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