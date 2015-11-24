Враг 30 раз обстрелял позиции наших военных: в штабе АТО объяснили причины провокаций боевиков

Ситуация в зоне АТО на Донбассе остается напряженной. Пророссийские террористы с 18:00 понедельника, 23 ноября, до 6:00 вторника, 24 ноября, 30 раз обстреляли позиции украинских военных. Боевики открывали провокационный огонь на всех направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Так на Донецком направлении боевики вели огонь из зенитных установок, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении Красногоровки, Песок, Троицкого, Авдеевки и Марьинки.

На Артемовском — из стрелкового оружия по Майорскому и Зайцевому.

На Мариупольском — в районе Богдановки и Широкино.

А на Луганском — по Орехово.

В штабе АТО также отметили, что провокациооным обстрелом "...они пытаются вызвать ответный огонь со стороны наших войск, чтобы потом обвинить Украину в нарушении минских договоренностей, а также обосновать то, почему не отводят с передовой определенное мирными договоренностями вооружение".

Напомним, ранее сообщалось, что в понедельник, 23 ноября, в зоне АТО на Донбассе боевики 23 раза открывали огонь в сторону позиций силовиков.