"Жертва" блокады: Аксенов уволил министра энергетики Крыма

"Глава Крыма" Сергей Аксенов подверг резкой критике неудовлетворительную работу министерства по составлению графиков веерных отключений и несправедливое распределение электроэнергии, генерируемой на полуострове, по городам и районам.

Об этом сообщает Крыминформ.

"С учетом того, что у нас министерство топлива и энергетики не выполняет свои функциональные обязанности, Сергей Викторович (Егоров), Вам придется искать другое место работы. Я сожалею, конечно, о том, что Вы подвели нас всех в этой ситуации. График сформирован не был", — сказал Аксёнов.

Стоит отметить, что "Глава Крыма" назначил на должность Егорова своего советника Светлану Бородулину.

Напомним, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры других линий электропередач.

23 ноября в "Укрэнерго" заявили, что отключение линий электропередач в направлении оккупированного Крыма, которое произошло из-за повреждения, не привело к проблемам с энергообеспечением районов Херсонской и Николаевской областей.

Напомним, Крым без украинского электричества: оккупанты считают, что нужно "готовиться к худшему".