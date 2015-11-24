У Порошенко рассказали о самых горячих точках на Донбассе: карта зоны АТО

Ситуация в зоне АТО на Донбассе остается очень напряженной. Боевики ведут провокационный обстрел на всех направлениях. Наиболее интенсивные боевые действия велись на участке фронта от Авдеевки до Марьинки.

Об этом сообщил пресс-секретарь Администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Так, на Луганском направлении враг нарушил режим тишины только в городе Счастье. Из противоположного берега Северского Донца боевики провели гранатометный обстрел.

Далее по всему фронту до Светлодарска было спокойно.

На Донецком направлении в Зайцево, Майорске, Новгородском и на участке фронта от Горловки до Ясиноватой зафиксировано более 10 провокаций врага с применением стрелкового оружия и гранатометов. Также противник по одному разу применил 82-мм миномет и БМП. Это произошло в Майорске и Новгородском соответственно.

Наиболее интенсивные боевые действия вчера велись на участке фронта от Авдеевки до Марьинки. Они начались после 10:00 утра и продолжались до позднего вечера. Тяжелое вооружение при этом не применялось. Наибольшее количество вражеских обстрелов вчера зафиксировано в Песках - в частности, там работали вражеские снайперы.

На Мариупольском направлении противник проявлял активность в двух точках: в с. Богдановка Волновахского района и с. Широкино. Пользуясь рельефом, боевики пытаются подобраться к нашим позициям для ведения провокационных обстрелов. Впрочем, эта тактика является бесперспективной, отметили в штабе.

За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих нет, 4 - получили ранения, среди них два бойца подорвались на растяжке.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики 30 раз обстреляли позиции украинских военных, ведя провокационный огонь на всех направлениях.