"Дело" Сенцова и Кольченко: Верховный суд России не изменил суровый приговор

Во вторник, 24 ноября, Верховный суд России оставил без изменения решение суда первой инстанции в отношении украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко.

Об этом сообщает УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что наши соотечественники — режиссер и активист — осуждены к 20 и 10 годам колонии строгого режима соответственно.

"Адвокаты потребовали снять все обвинения из-за отсутствия доказательств создания "террористического сообщества", так как решение суда первой инстанции основано на домыслах и показаний неизвестных источников", — отметили журналисты.

Кроме того, защитник Дмитрий Динзе подчеркнул, что Сенцов никогда не признавал своей вины, несмотря на пытки со стороны сотрудников ФСБ и добавил, что суд должен или оправдать режиссера, или отправит дело на расследование.

"Адвокат Кольченко Светлана Сидоркина сказала, что решение суда первой инстанции должно быть признано незаконным и необоснованным, так как выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют фактическим обстоятельствам", — пишет агентство.

Между тем прокурор заявил, что решения суда первой инстанции правильное и назначенное наказание гражданам украинского государства Сенцову и Кольченко "является справедливым" и не подлежит смягчению.

Напомним, ранее правозащитники рассказали "Главреду", что может и должна сделать Украина, чтобы помочь Олегу Сенцову и Александру Кольченко. Ознакомиться с их мнениями, а также узнать больше о "деле" украинцев можно здесь.