Дипломат об энергоблокаде Крыма: Украина сделала России неприятно, дорого и больно

Украина устроила энергетическую блокаду Крыма в тот момент, когда России это было невыгодно, неприятно, больно и дорого.

Об этом дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко рассказал в комментарии "Главреду".

"Обесточивание полуострова — это ответ на действия России, в том числе на аннексию Крыма. Россия осуществляет недружественные действия по отношению к Украине, осуществляет вооруженную агрессию — Украина на это реагирует. Если этого не делает государство, то это делают негосударственные игроки, но дела это не меняет", — объяснил дипломат.

По его мнению, логика России не изменится в зависимости от того, будет поставляться электроэнергия в Крым или нет: "Она будет осуществлять агрессию против Украины, в том числе в форме оккупации Крыма, поддержки терроризма на Донбассе и т.д. Поэтому большая манипуляция говорить о том, что Россия может как-то изменить свое поведение в зависимости от того, будет ли оставаться Крым обесточен".

Коснувшись настроений крымчан, эксперт заметил, что Украина должна объяснять: живущие в Крыму люди являются жертвами российской агрессии, а боевые действия и война могут иметь негативные последствия для граждан, и в этом вина только РФ.

"Все разговоры о том, что энергетическая блокада только ускорит отдаление Крыма от нас или ускорит обеспечение полуострова российской электроэнергией, — не больше чем манипуляция. Так или иначе, Россия бы реализовывала эти меры, и украинские поставки электроэнергии были бы отключены со временем. Поэтому ничего страшного в этом нет. Просто мы сделали это сами, сделали в тот момент, когда для России это невыгодно, неприятно, больно и дорого, когда она расписывается в собственной несостоятельности. Пока что ситуация такова, что у России нет дополнительных мощностей. Строительство линии — это одно, но это не обеспечивает увеличение производства электроэнергии на юге РФ. Поэтому Россия и Крым сейчас очень уязвимы, с точки зрения энергетического обеспечения, и зависят от Украины", — подчеркнул Яременко.

Эксперт уверен, что в условиях войны между Украиной и Россией не играть на вопросе энергетики было бы преступлением. "Тем более преступлением является подписание контракта о поставках электроэнергии "в один из российских округов — Крым". Это является государственной изменой. Как по мне, это просто очевидно, потому что в контракте звучит именно так, что украинские предприятия поставляют в этот округ электроэнергию, таким образом, они фактически признают аннексию Крыма", — резюмировал дипломат.

Напомним, директор Центра исследования проблем гражданского общества, политолог Виталий Кулик рассказал в комментарии "Главреду", чем Россия может ответить Украине на энергетическую блокаду Крыма.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Конец света" в Крыму: какими будут последствия энергоблокады полуострова?"

фото: Facebook Ильи Кивы