На Донбассе была напряженная ситуация: враг стрелял почти на всех направлениях

Во вторник днем, 24 ноября, в зоне АТО на Донбассе была напряженная ситуация, боевики открывали огонь практически на всех направления.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что террористы использовали разное оружие.

"На Донецком направлении из 120-мм минометов, зенитных установок и гранатометов захватчики вели провокационный огонь в направлении Красногоровки", — отметили силовики.

Кроме того, из гранатометов и стрелкового оружия они атаковали населенные пункты Пески, Опытное, Новгородское и Авдеевка.

"На Артемовском направлении враг бил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по поселкам Зайцево, Луганское, а также по Майорску", — добавили в штабе спецоперации.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Видео: Військове телебачення України