Фракции коалиции должны разделять ответственность за работу коалиционного Кабмина — "Народный фронт"

Фракции коалиции, которые делегировали в правительство своих представителей, должны нести ответственность за работу этих министров.

Об этом заявил председатель фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Максим Бурбак с парламентской трибуны.

"Очень легко критиковать действующее правительство, которое было избрано фракциями коалиции, а особенно теми представителями, которые предоставили больше министров в это правительство", — подчеркнул Бурбаки.

Он также назвал циничными обвинения правительства в пророссийской политике.

"До какого цинизма надо опуститься, чтобы делать такие заявления? Это когда мы впервые соскочили с газовой иглы России, когда в газовые хранилища закачаны 17 млрд кубометров газа и мы не закупаем больше энергоносители у страны-агрессора. Это такая пророссийская позиция?", — возмутился председатель фракции "Народный фронт".

Бурбак напомнил, что в зале парламента был проголосован евроинтеграционный пакет законов, который был подан правительством Арсения Яценюка, и в следующем году Украина может получить безвизовый режим с Европой.

"Однако пропутинские силы пытаются расшатать ситуацию в стране и устраивают массированные атаки на премьер-министра, Президента и их команды, используя депутатов парламентского большинства", — подчеркнул представитель "Народного фронта".

Он призвал народных депутатов от фракций коалиции объединиться вокруг проведения реформ, собраться вместе с Президентом, премьер-министром и председателем Верховной Рады и обсудить переформатирование правительства.

"Мы должны нести общую ответственность за реформы, которые необходимы стране", — резюмировал Бурбак.