Порошенко подал в Раду проект судебной реформы

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины (о правосудии)".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Проект был утвержден Конституционной Комиссией 30 октября 2015 года. Национальный совет реформ на своем заседании 9 ноября рекомендовал президенту внести его на рассмотрение Верховной Рады, а Верховной Раде — рассмотреть этот проект в первом чтении в течение текущей сессии.

"Этих изменений давно уже ждет украинское общество, поэтому прошу парламентариев тщательно ознакомиться с законопроектом и рассмотреть его в соответствии с процедурой в максимально короткие сроки, чтобы уже до конца зимы мы имели обновленную Конституцию в части правосудия и строили в Украине справедливый суд в соответствии с высокими европейскими стандартами", — отметил Порошенко.

Целью предложенных изменений является совершенствование конституционных основ правосудия для реализации принципов верховенства права и обеспечения каждому права на справедливое судебное разбирательство его дела независимым и беспристрастным судом в разумные сроки.

В сообщении отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать реализации полномасштабной судебной реформы и обновлению судейского корпуса в соответствии с европейскими стандартами, восстановлению доверия граждан к судебной ветви власти, а также обеспечению надлежащего функционирования прокуратуры, адвокатуры и системы исполнения судебных решений.

Законопроект направлен на деполитизацию и обеспечение независимости судебной власти, повышение требований и профессиональных стандартов для судейского корпуса, ограничение иммунитета судей до функционального, оптимизацию системы судоустройства, обеспечение непрерывной и эффективной работы органов судебной власти на переходный период и т. п.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 ноября, на заседании Нацсовета реформ состоялась финальная дискуссия относительно проекта изменений в Конституцию, необходимых для внедрения судебной реформы.