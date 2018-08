Эксперт об атаке на гумконвой в Сирии: очень по-пацански, гопник получил от боксера, избил ребенка

После того, как турецкие истребители уничтожили Су-24, российская авиация разбомбила гуманитарную колонну в городе Азаз на границе Турции и Сирии. Вышло очень "по-пацански" — получить от боксера и в отместку избить ребенка.

"Барак, как мы и предполагали, подписал оборонный бюджет США на 2016 год! В котором предусмотрена военная помощь Украине в размере 300 млн. долл., из которых 50 млн — на летальное оружие. Вот такой был вчера День Благодарения. И мы благодарим Америку", — пишет обозреватель.

"Сирия. Россия в отместку за свой сбитый Су разбомбила гуманитарный конвой, шедший из Турции в сирийский лагерь для беженцев. Это страшно, это дико, это нечеловечно, но разве кто-то удивлен? Это очень по-пацански (*сарказм), когда гопник, получив от боксера (НАТО), в отместку пошел и избил ребенка", — подчеркивает эксперт.

Он также рассказал, что одно из подразделений министерства финансов США (The Office of Foreign Assets Control (OFAC) of the US Department of the Treasury) расширило 4-й пакет антироссийских санкций. "На этот раз туда попали трое граждан России, среди них действующий президент международной шахматной Федерации, бывший губернатор, миллиардер? Кирсан Илюмжинов, а также его банк "Русский финансовый альянс". Причина — финансирование ИГИЛ (это то, о чем говорил Барак несколько дней назад — комплексный подход к борьбе с ИГИЛ). Добро пожаловать в "клуб", Кирсан", — иронизирует политолог.

