Украина и Турция будут вместе защищать акваторию Черного моря

Украина и Турция углубят сотрудничество в совместных оборонных проектах для усиления уровня безопасности и защиты в акватории Черного моря.

Об этом сказал заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности концерна Денис Гурак на международной выставке Turkey Defence Week 2015, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"Украина и Турция совместно будут строить морскую промышленность для усиления безопасности и защиты в акватории Черного моря. Это направление будет одним из ключевых аспектов сотрудничества между странами", — сказал Гурака.

По его словам, сейчас концерн сосредоточен на привлечении иностранных инвестиций для развития отечественного оборонно-промышленного комплекса по международным стандартам.

Как известно, в апреле текущего года, в рамках визита высшего украинского руководства в Турцию были подписаны договоренности о реализации совместных проектов в космической, авиационной и бронетанковой сферах.

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