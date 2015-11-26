Провокации боевиков на Светлодарской дуге и тишина под Луганском и Мариуполем: карта зоны АТО

Минувшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе прошли относительно спокойно, кроме Донецкого направления. Враг провел серию провокаций на Светлодарской дуге.

Об этом сообщил спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Так по его словам на Донецком направлении, на Светлодарской дуге вблизи пос. Луганское, 25 ноября, произошла серия враждебных провокаций с применением гранатометов и пулеметов. Каждый инцидент длился не более 10 минут.

В окрестностях Горловки вчера было относительно спокойно. Зато южнее — вблизи Верхнеторецком и Троицкого враг неоднократно вел огонь по нашим позициям, преимущественно в светлое время суток.

На участке фронта Авдеевка — Опытное — Пески — Красногоровка — Марьинка — Тарамчук обстановка остается неизменной. Именно здесь фиксируется наибольшее количество вражеских провокаций, впрочем, в отличие от прошлых дней, тяжелое вооружение противник не применял, говорится в сообщении.

Между тем, на Луганском и Мариупольском направлениях вчера было абсолютно спокойно.

По данным Мотузяника, за прошедшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, 2 — получили ранения.

Напомним, в штабе АТО отмечали, что боевики продолжают вести провокационный огонь в сторону наших позиций на Донецком на Артемовском направлениях. В целом боевики произвели 22 обстрела.