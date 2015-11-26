Разведка назвала имена российских офицеров, ответственных за войну на Донбассе

Ответственными за военные действия на Донбассе являются заместитель начальника Генштаба вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Истраков и генерал-лейтенант Михаил Теплинский.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в отношении ситуации в зоне АТЕ по состоянию на 26 ноября.

В разведке, в частности, отметили, что "лично отвечают за ведение боевых действий на территории Украины заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Истраков Сергей Юрьевич и начальник штаба Центра территориальных войск (бывшее 12 командование резерва) Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант Теплинский Михаил Юрьевич".

Напомним, ранее разведка Минобороны сообщала, что среди боевиков на Донбассе активно распространяется информация о подготовке боевых действий на Славянском и Новоайдарском направлениях.