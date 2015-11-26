На Волыни УКРОП победил Блок Порошенко: облсовет возглавил Палица

Волынский областной совет возглавил член партии УКРОП Игорь Палица, его кандидатуру на заседании ведомства поддержали 39 из 64-х депутатов.

Об этом пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что вторым претендентом на соответствующую должность был Владимир Бондарь от "Блока Петра Порошенко — "Солидарность".

"Я буду работать не над политическим рейтингом или политическими заявлениями для личного рейтинга. Я буду работать так, чтобы не краснеть за то, что я обещал", — отметил Палица.

По его словам, он "всегда привык соблюдать обещания и держать слово". "Я хочу, чтобы мы вместе начали работать над комиссиями, чтобы мы стали одним целым и спорили только над экономическими темами — независимо от того, кто какую фракцию представляет", — добавил политик.