В штабе рассказали о ситуации на Донбассе: враг 14 раз обстрелял наши позиции

26 ноябряв зоне проведения АТО на Донбассе боевики за пять часов с 18.00 до 23.00 открывали провокационный огонь в направлении наших позиций 14 раз. Почти весь огонь был сосредоточен на Донецком направлении.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Так, противник из гранатометов, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия бил по Пескам, Опытному, а Красногоровку террористы обстреляли из 82-мм минометов.

Один раз в Мариупольском направлении из стрелкового оружия был обстрелян Чермалык.

В то же время, отметили в штабе, ночь в зоне АТО прошла тихо.

Напомним, ранее в штабе АТО отмечали, что 26 ноября боевики нарушали режим прекращения огня, атаковали силовиков под Каменкой, а потом сбежали с поля боя.