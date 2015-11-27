В "Народном фронте" хотят, чтобы коалиция заслушала отчет каждого министра

Во время отчета украинского Кабмина в Верховной Раде необходимо заслушать отчет каждого министра, которого делегировали фракции коалиции.

Об этом заявил председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак в эфире телеканала "112 Украина".

"Надо обсудить работу каждого министра. Ответственность за действия правительства лежит не только на премьер-министре, но и на каждом министре, которого делегировали фракции коалиции", — подчеркнул Бурбак.

Он также отметил, что премьер часто встречается с представителями общественности и отчитывается перед ними о работе правительства.

"Давайте отчитываться конкретными делами: национальная полиция есть. Была восстановлена с нуля украинская армия — впервые бюджетом было предусмотрено 5% ВВП расходов на обороноспособность страны. Была возобновлена работа отечественных оборонных предприятий", — сказал Бурбак.