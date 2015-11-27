Россия делает все для раскола Европы — Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что Россия делает все, чтобы расколоть Европу.

Об этом он заявил в Нидерландах, выступая в Лейденском университете, пишет Интерфакс-Украина.

"Многие думают, что, как только успокоится ситуация в Украине — ситуация в Европе вернется в нормальное русло. Тем не менее, учитывая настроения в России, это выглядит, как желаемое за действительное", — сказал глава государства.

По его словам, агрессия России в Крыму и на Донбассе не только нанесла удар по доверию в Европе.

"Она сформировала новый европейский раскол. Это раскол между народами, где президенты были выбраны и стали "избранными". Это раскол между теми, кто имеет свободные СМИ и теми, где работает государственная пропаганда. Это раскол между теми, кто уважает права человека, и теми, кто попирает их", — сказал Порошенко.

По его убеждению, нельзя делать вид, что этого нет.

"Речь не о России и не о Западе относительно их планов на Европу, просто у России другие планы на Европу. Запад хочет круг доверия, Россия хочет круг влияния ", — сказал Порошенко.

Ранее "Главред" писал, что глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, России не удастся расколоть Евросоюз.