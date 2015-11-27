Порошенко обязали рассмотреть вопрос лишения гражданства за сепаратизм

Президент Петр Порошенко рассмотрит петицию о лишении гражданства за сепаратистские высказывания или действия.

Соответствующая петиция набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. подписей в интернет-представительстве главы государства.

"Предлагаю осуществить все необходимые законодательные и исполнительные шаги, для внесения изменений и дополнений в Конституцию, законы, кодексы и др., Для создания юридической возможности принудительного лишения гражданства лиц, своими публичными высказываниями или действиями пропагандируют преступный сепаратизм, нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины, (при наличии фактических доказательств)", — написал в тексте петиции ее автор Игорь Лазавенко.

"Потому что это и есть покушение на гражданство. Исключением может быть только сепаратизм через точное выполнение демократических процедур и международное законодательство - это нормальная практика государства", — написал автор.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко поддержал украинцев в их просьбе выдавать паспорта только на украинском языке и предложил заменить дублирование печатной информации в украинском паспорте на русском языке на английский.