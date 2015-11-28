Канада поможет украинским саперам: передаст оборудование на 2,5 миллиона

Представитель военного атташе Канады передаст украинской стороне военное оборудование для разминирования.
Канада сегодня, 28 ноября, передаст украинским саперам оборудование для разминирования на сумму 2,5 млн долл.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины, передает УНИАН.
"28 ноября представитель военного атташе Канады передаст украинской стороне военное оборудование для мероприятий по разминированию на 2,5 млн долл. Какое именно оборудование — будет объявлено 28 ноября", — говорится в сообщении.
Отмечается, что накануне военные инструкторы из Канады тренировали украинских саперов на базе Центра разминирования ВСУ.
Напомним, ранее сообщалось, что в обновленном бюджете США предусмотрели выделение 300 млн на военную помощь Украине.