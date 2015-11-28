Канада поможет украинским саперам: передаст оборудование на 2,5 миллиона

Канада сегодня, 28 ноября, передаст украинским саперам оборудование для разминирования на сумму 2,5 млн долл.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины, передает УНИАН.

"28 ноября представитель военного атташе Канады передаст украинской стороне военное оборудование для мероприятий по разминированию на 2,5 млн долл. Какое именно оборудование — будет объявлено 28 ноября", — говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне военные инструкторы из Канады тренировали украинских саперов на базе Центра разминирования ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в обновленном бюджете США предусмотрели выделение 300 млн на военную помощь Украине.