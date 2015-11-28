Порошенко обвинил Россию: хочет уничтожить украинцев

Президент Петр Порошенко заявил, что в течение последнего столетия в России произошло много перемен, однако государство неизменно хочет уничтожить украинцев как отдельный народ.

Об этом он сообщил в Киеве возле Национального музее "Мемориал памяти жертв Голодомора" во время траурного мероприятия в связи с Днем памяти жертв голодоморов, пишет УНИАН.

В то же время политик уточнил, что "только за последние более ста лет Российская империя дважды распадалась или уменьшалась в границах".

"Она существовала под пятью названиями, и над ней развевались как минимум семи разных флагов. Ее подданные поют уже седьмой гимн, четыре разных политических режима правили ею из двух столиц, одну из которых успели трижды переименовать", — отметил Порошенко.

При этом, по словам главы нашей страны "неизменными оставались ненависть к Украине и неудержимое желание нас уничтожить — украинцев — как отдельный народ".

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что Голодомор является ничем иным, как проявлением многовековой "гибридной войны", которую Российская Федерация ведет против украинского государства.