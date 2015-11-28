Активисты рассказали, как в Мариуполе было сорвано заседание избиркома

В субботу, 28 ноября, в Мариуполе Донецкой области было сорвано заседание городской избирательной комиссии.

Об этом пишет ТСН, ссылаясь на данные гражданской сети ОПОРА.

В то же время издание уточнило, что члены избиркома не смогли утвердить повестку дня.

"Во время ее рассмотрения член от ВО "Батьківщина" предложил вынести дополнительный вопрос, по которому ТИК рекомендовалось признать порядок изготовления и передачи бюллетеней таким, что не соответствует законодательству", — отметили журналисты.

По их сведениям, "это предложение вызвало острые дебаты среди членов избирательной комиссии, из-за чего повестка дня вообще не была утверждена и заседание закрылось, так и не начавшись".

Между тем аналитик ОПОРЫ Александр Клюжев добавил, что члены комиссии находятся в помещении ТИК и ожидают возобновления заседания. "По его словам, бюллетени уже доставлены на избирательные участки и они обязательно откроются", — пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что в городах Мариуполь и Красноармейск Донецкой области местные выборы были сорваны, в них граждане смогут проголосовать 29 ноября текущего года.

Видео: ТСН