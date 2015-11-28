Канада передала украинским саперам новейшее оборудование: опубликованы фото

В субботу, 28 ноября, на территории Каменец-Подольского в Центре разминирования ВСУ посол Канады в Украине Роман Ващук передал саперам новейшее оборудование.

Об этом говорится на сайте Минобороны.

В ведомстве уточнили, что украинская сторона получила три роботизированные системы TALON, 15 защитных костюмов EOD9 повышенной степени подвижности и три телескопических манипулятора.

"Средства безопасности как для военных, так и для гражданского населения. Это материальное проявление нашей дружбы, нашей солидарности с украинским народом", — отметил диплома.

Между тем в ВСУ сообщили, что использование данного оборудования во время разминирования или обезвреживания самодельных взрывных устройств сводит риск сапера к минимуму, оно в ближайшее время отправится в зону проведения АТО.

Напомним, ранее президент США Барак Обама подписал одобренный Конгрессом доработанный бюджет страны на 2016 год на нужды национальной обороны, согласно которому Украине будет выделено для оказания военной помощи 300 млн долларов.

Фото: mil.gov.ua