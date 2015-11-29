Сегодня в двух городах Украины проходят местные выборы: избирательные участки открылись

В воскресенье, 29 ноября, в городах Мариуполь и Красноармейск Донецкой области проходят местные выборы, там уже открылись избирательные участки.

Об этом пишет РБК-Украина.

В то же время в ведомстве уточнили, что избиратели в населенных пунктах смогут отдать свои голоса до 20:00.

"Жители Мариуполя и Красноармейска будут выбирать мэров и депутатов городских советов", — отметили журналисты.

Правопорядок в городах должны обеспечивать около 2 тыс. правоохранителей. "К охране порядка будут привлечены спецподразделения оперативного реагирования Нацполиции, а также специальные подразделения Нацгвардии", — добавило агентство.

Напомним, ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия сменила трех членов Мариупольского горизбиркома. Узнать больше о соответствующем решении ведомства можно здесь.