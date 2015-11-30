Порошенко договорился с президентом Евросовета о продлении санкций против РФ

До полного выполнения обязательств по Минским договоренностям санкции против России должны быть продлены, договорился президент Украины Петра Порошенко с президентом Европейского совета Дональдом Туском, которая состоялась в рамках климатической конференции в Париже.

Об этом говорится в сообщении пресс-службе главы государства.

Порошенко подробно проинформировал Туска о развитии ситуации на Донбассе, подчеркнув, что Россия и поддерживаемые ею боевики продолжают игнорировать Минские договоренности.

Кроме того, Порошенко и Туск согласились, что санкции против РФ должны быть продлены до полного выполнения ею обязательств по Минским договоренностям.

Туск отметил, что все страны Евросоюза высоко ценят свое единство в отношении агрессии против Украины, отметили в пресс-службе главы государства.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко попросил Европу не отменять санкции против России до возвращения Крыма.

Фото: пресс-служба П.Порошенко.