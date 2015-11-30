Обама назвал Путину условия ослабления санкций против России

Стали известны первые подробности встречи президента США Барака Обамы с российским коллегой Владимиром Путиным на полях проходящей в Париже 21-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата.

О них со ссылкой на Reuters сообщает УНИАН.

Лидеры двух государств обсудили ситуацию в Украине а также сирийский кризис. Обама уведомил Путина, что санкции против РФ могут быть ослаблены при условии выполнения Минских договоренностей.

По словам представителя администрации президента США, Обама сказал Путину, что считает, что президент Сирии Башар Асад должен отказаться от власти, что станет частью политического переходного периода в Сирии.

Президент США также подчеркнул необходимость дипломатического решения ситуации в Украине. Обама предупредил, что санкции против России могут быть ослаблены, если Москва будет выполнять Минские соглашения.

Напомним, в рамках климатической конференции в Париже Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Европейского совета Дональдом Туском, они достигли общего мнения, что санкции против России должны быть продлены до полного выполнения обязательств по Минским договоренностям

фото: kremlin.ru