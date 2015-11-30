Порошенко обвинил РФ: поддерживает и спонсирует терроризм

Украина страдает от терроризма, который спонсируется и поддерживается Россией, заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Конференции ООН по климату в Париже.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"Это ужасное событие, которому Франция подверглась трагическим ноябрьским днем, является ежедневной реальностью для Украины", — заявил Порошенко. Он также подчеркнул, что "моя страна страдает от терроризма, который спонсируется и поддерживается РФ".

В то же время глава государства заявил, что не может быть компромиссов по поводу демократических ценностей и принципов с государством, которое спонсирует терроризм.

"Мы не боимся, нас не запугать, и такие собрания высокого уровня, которые почти эквивалентны собранию Генассамблеи ООН, являются подтверждением этого. Украинцы стоят бок о бок с французами", — подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко договорился с президентом Евросовета о продлении санкций против РФ.