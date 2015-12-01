Мартыненко объяснил причину отказа от депутатского мандата

1 декабря народный депутат Украины Николай Мартыненко зарегистрировал в Аппарате Верховной Рады заявление о сложении с себя депутатских полномочий.

Об этом сообщила его пресс-служба, распространив заявление после его регистрации в ВР.

"Я выполняю свое обещание отказаться от депутатского мандата и буду просить всех депутатов проголосовать это решение на следующей неделе. Сделаю все, чтобы для этого было необходимое количество голосов. Упреки в мою сторону в якобы пиаре — на совести тех, кто это придумал. Они будут опровергнуты уже вскоре результативным голосованием ВР. Хочу подчеркнуть: это мое личное решение, о котором я уже постфактум сообщил коллегам. Конспирология здесь высосана из пальца — ни Папа Римский, ни вице-президент США, ни английская королева здесь ни при чем", — сказал Мартыненко.

"Есть объективные факты. Против меня развернута мощная дискредитационная кампания. За ней стоят те, кого называют олигархами, и Россия, с которой они тесно связаны бизнесом. А высокооплачиваемыми исполнителями являются, в частности, некоторые депутаты из фракции БПП. На эту грязную кампанию в Украине и за рубежом потрачено уже около 10 млн долл., она продолжается, планируется расширять ее географию", — указал депутат.

По его мнению, "у заказчиков есть две цели. Первая — политическая. Общая дестабилизиция ситуации, смещение прозападного правительства, перевыборы и реванш пророссийских сил. Поэтому подобные кампании ведутся и против других политиков из окружения Президента и премьера. Вторая цель — экономические интересы олигархов, которым я мешаю на должности председателя парламентского комитета по ТЭК. Я много лет последовательно отстаиваю уменьшение энергозависимости Украины от России. В последнее время при моем участии принят ряд важных решений: возвращение государству контроля над облгазами (на которых паразитировали олигархи), расторжение соглашения с Россией о достройке атомных блоков на Хмельницкой и Ровенской АЭС, отказ от российского газа в пользу реверса из Европы, замена российского ядерного топлива на американское и другое.

"Отказываясь от депутатского мандата, хочу прекратить политические спекуляции на моем статусе политика и депутата. Я сосредоточусь на том, чтобы в правовом поле доказать свою непричастность к любым злоупотреблениям — как обычный гражданин. Не буду прятаться, как мои критики, ни за депутатским мандатом, ни за депутатским иммунитетом. Также сделаю все, чтобы осветить роль участников этой грязной кампании", — сказал Мартыненко.