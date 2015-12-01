Изменение политического климата в Париже: почему Путин проиграл в заочной схватке с Эрдоганом

Проведенная в Париже 21- я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климатастала очередной площадкой, на которой мировые лидеры пытались найти решение политических проблем.

У Петра Порошенко повестка дня множества проведенных "на полях" конференции встреч была стандартной — вопрос выполнения Минских соглашений и продления действия санкций против России, перспективы внедрения безвизового режима с ЕС и реформы в Украине. В Париже украинского Президента в очередной раз заверили, что об ослаблении санкций речь не идет как минимум в полугодовой перспективе. Кремль последовательно убеждают в том, что за каждый день пребывания российских войск на территории соседнего государства и поддержание очага нестабильности в регионе придется платить. Санкции действуют уже полтора года и их удушающий эффект для российской экономики заметен. Отсутствие прогресса в работе трехсторонней контактной группы и пауза в переговорах в "нормандском формате", доказывающие нежелание Владимира Путина сворачивать "восточную кампанию", с каждым днем будет обходиться Москве все дороже.

Обеспокоенность наблюдающимся сейчас повышением напряженности на Донбассе высказало и руководство НАТО. На сегодняшней встрече министров иностранных дел стран Альянса в Брюсселе планируется принятие решений по усилению поддержки Киева, а Барак Обама недавно подписал бюджет, предусматривающий 300 миллионов долларов военной помощи Украине, в том числе для оборонительного вооружения. Вашингтон продолжает выступать локомотивом в деле обуздания агрессора и об отмене санкций там готовы говорить только после возвращения Крыма Украине. Среди лидеров ЕС тоже нет кардинальных разногласий по этому вопросу.

Истеричная реакция Владимира Путина на сбитый турецкими истребителями "беззащитный" российский Су-24, требования извинений от Анкары и введение эмбарго на турецкие овощи и фрукты — это продолжение губительного курса на политическую самоизоляцию. Его обвинения руководства Турции в пособничестве террористам развеяли иллюзию о наличии широкой антитеррористической коалиции, которую Путин уже несколько месяцев усердно скармливал своим согражданам. И с гораздо меньшим успехом пытался продать на международной арене. Теперь для внутреннего потребления остается лишь приевшееся однообразие — миф об ополчившейся против России мировой закулисы. В заочной схватке с Реджепом Эрдоганом Путин проиграл, но продолжает действовать в своем ассиметричном стиле. Он громко возмущается, демонстративно избегал встреч с Эрдоганом в Париже, но на серьезные самоограничения пойти не рискнул. Экономическая ситуация не позволяет сыграть роль обиженного максимально эффектно.

На климатической конференции Путина не игнорировали, но Барак Обама напомнил о Минских соглашениях, а тему Сирии затронули скорее формально. Изменить позицию хозяина Кремля по отношению к Башару Асаду так же непросто, как и убедить его уйти с Донбасса. И Вашингтон, и в большей степени Брюссель продолжат предпринимать попытки по обоим направлениям, но ожидать существенных успехов в ближайшее время вряд ли стоит. Путин готов к торгам, но так и не смог убедить своих визави в равноценности сдачи Украины в обмен на урегулирование в Сирии. Чрезмерно увлекшегося войной игрока, скорее всего, постараются поставить на место. Прежде всего, путем усиления поддержки Киева.

В ближайшие несколько недель Украина будет в центре внимания европейских и американских лидеров. С начала следующего года должна заработать экономическая часть Соглашения об ассоциации с ЕС. О нежелании переносить дату вступления ее в действие или менять условия в угоду Москве европейские партнеры говорят твердо и, очевидно, подтвердят это на предстоящих трехсторонних переговорах с участием России. Киев с трудом, но продвигается по пути выполнения плана по либерализации визового режима с ЕС. Оценку сделанному дадут в декабре, и она вполне может быть обнадеживающей. Политическую и финансовую поддержку Запада необходимо оправдывать реформами, поэтому и в Брюсселе, и в Вашингтоне внимательно мониторят этот процесс. Приезд Джо Байдена на следующей неделе накануне отчета правительства и принятия бюджета-2016 не случаен. В сохранении политической стабильности в Украине западные лидеры видят гарантию успешного реформирования, поэтому план дальнейших шагов будет разработан с поправкой на способность политической элиты его реализовать.

Для нашей страны декабрь может стать переломным этапом в сражении за европейский выбор и право на будущее. Не стоит ожидать, что Путин легко откажется от "своей" сферы влияния. Но шанс на успешный "побег" Украины сейчас очень высок.

фото: kremlin.ru