"Народный фронт": отказ Мартыненко от мандата — сильный шаг ответственного политика

Фракция "Народный фронт" в Верховной Раде расценивает заявление Николая Мартыненко о сложении депутатских полномочий как ответственный шаг украинского политика, направленный против попыток очернения правительства и власти, дестабилизации ситуации в Украине.

Об этом говорится в заявлении фракции "Народный фронт", переданном "Главреду".

Отказ нашего коллеги от депутатского иммунитета подчеркивает его уверенность в своей правоте, беспочвенность и нелепость обвинений, выдвинутых против него в результате спланированной информационной кампании, говорят во фракции.

Против Мартыненко нет никаких официальных подозрений или обвинений со стороны правоохранительных органов ни в Украине, ни за ее пределами.

Однако кампания информационного киллерства против нашего коллеги в течение последних недель стала напоминать деятельность пресловутых сталинских "троек". Без наличия судебных решений, без предъявления официальных подозрений, без каких-либо других оснований, кроме популистских заявлений на ток-шоу и в парламенте, нашему коллеге попытались уже вынести политический приговор. Самозваные "члены трибунала" грубо растоптали такое основополагающее понятие права как презумпция невиновности, говорится в заявлении.

Наш коллега сам заявил о готовности сложить депутатскую неприкосновенность, тем самым продемонстрировав свою открытость к любым расследованиям и готовность доказать свою невиновность. Это сильный шаг ответственного политика, который откровенно говорит, что не будет скрываться и не боится следствия, поскольку уверен в том, что чтил закон, подчеркивают "фронтовики".

Фракция "Народного фронта" выражает понимание и поддержку решению Николая Мартыненко и поддержит это решение в сессионном зале.

Мы высоко ценим его деятельность на посту председателя комитета по вопросам ТЭК, который ограничивала аппетиты России и российских олигархов в Украине. Начиная от решений по полному выведению Украины из российской энергетической зависимости, заканчивая расторжением соглашения с Россией об участии в достройке энергоблоков на двух атомных станциях в Украине, говорится в заявлении.

Фракция "Народного фронта" обращается к украинскому обществу с призывом различать политиканство и реальную работу. Когда правительством было восстановлена обороноспособность страны и агрессия России против Украины захлебнулась, нас предупреждали о том, что Кремль будет делать ставку на дестабилизацию ситуации внутри страны.

Если кто-то искал проявления этих планов России, то информационные диверсии против коалиции за деньги некоторых российских олигархов, которые хотят зарабатывать на украинской энергетике, является их ярким примером, сказано в сообщении.